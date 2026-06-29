Избыточный вес помог 180-килограммовому агенту ФБР внедриться в семью мафиози

Агент ФБР растолстел до 180 килограммов и втерся в доверие мафии

Избыточный вес помог агенту ФБР внедриться в семью гангстеров и помочь правосудию. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудник ФБР Хоакин Гарсия рассказал в интервью, что использовал свою тучность как главное оружие в многолетней операции против клана Гамбино. Для внедрения в мафию Гарсия, который в начале карьеры весил 109 килограммов, набрал еще 73 килограмма. Он растолстел, потому что посчитал, что обожающие излишества мафиози никогда не заподозрят в обжоре федерального агента.

В течение трех лет работы под прикрытием он выдавал себя за Джека Фальконе, сицилийца из Майами в третьем поколении, и настолько втерся в доверие к капо Грегори ДеПальме, что стал его личным водителем и доверенным лицом. Мафиози даже собирались предложить его кандидатуру для «посвящения» в полноправные члены семьи.

Гарсия признался, что его вес служил идеальным прикрытием: никто никогда не проверял его на наличие «жучков». Он регулярно упоминал, что из-за ожирения у него слабое сердце и любой стресс, включая стрельбу, может привести к сердечному приступу. Это избавляло его от необходимости участвовать в перестрелках и расправах. Вместо этого он зарабатывал репутацию добытчика, сбывая фальшивые Rolex и меха, которые на самом деле поставляло ФБР, и собирал улики против 32 членов клана, включая самого ДеПальму.

Операция была преждевременно завершена в 2005 году по решению руководства, хотя Гарсия был на пороге большого успеха. Он и федеральные прокуроры остались крайне недовольны таким поворотом событий. После разоблачения на суде мафия якобы назначила награду в 250 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей) за его голову, но Гарсия, удостоенный в 2024 году престижной награды ФБР, заявил, что никогда не боялся за свою жизнь, потому что Бюро всегда обеспечивало его безопасность.

Ранее сообщалось, что в Колумбии поймали босса итальянской мафии, который два года скрывался от полиции. Арестовать его удалось благодаря тому, что он спокойно посещал рестораны и спортзалы в Картахене.