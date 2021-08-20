США ввели санкции против нескольких россиян из-за инцидента с Навальным

США ввели санкции против нескольких лиц и организаций, причастных к инциденту с Навальным

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских физлиц и двух организаций, причастных, по мнению США, к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об институте криминалистики ФСБ и институте экспериментальной военной медицины. По версии Вашингтона, организации «развивали потенциал России в сфере химического оружия». Санкции также коснутся девяти россиян.

Ранее президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Правительство Великобритании также ввело санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Ограничения предполагают заморозку счетов обвиняемых лиц в британских банках, а также запрет на въезд на территорию Великобритании.