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США ввели санкции против нескольких россиян из-за инцидента с Навальным

США ввели санкции против нескольких лиц и организаций, причастных к инциденту с Навальным
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Фото: Александр Земляниченко / AP

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских физлиц и двух организаций, причастных, по мнению США, к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об институте криминалистики ФСБ и институте экспериментальной военной медицины. По версии Вашингтона, организации «развивали потенциал России в сфере химического оружия». Санкции также коснутся девяти россиян.

Ранее президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Правительство Великобритании также ввело санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Ограничения предполагают заморозку счетов обвиняемых лиц в британских банках, а также запрет на въезд на территорию Великобритании.

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