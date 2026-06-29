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14:09, 29 июня 2026Бывший СССР

В Кремле ответили о роли Лукашенко в контактах Москвы и Киева

Песков: Контакты Москвы и Киева должны оставаться непубличными
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Контакты Москвы и Киева должны оставаться непубличными. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для того, чтобы каналы имеющиеся работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными», — ответил он на вопрос журналиста о роли белорусского лидера Александра Лукашенко в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Ранее Владимир Путин заявил, что резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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