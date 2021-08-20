США введут новые санкции по «Северному потоку-2»

Госдепартамент США заявил об ограничениях против российского судна по «Северному потоку-2»

Вашингтон введет санкции против российских граждан и судна из-за строительства «Северного потока-2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ограничения коснутся двух физических лиц, следует из заявления Госдепартамента.

Ведомство предоставило в Конгресс США отчет, где названы объекты санкций. По словам Блинкена, указанное в отчете судно, как и еще одно российское, участвующее в проекте, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц». Названия и имена не уточняются. В заявлении утверждается, что отчет соответствует намерениям США продолжать оказывать противодействие «Северному потоку-2». С новыми ограничениями санкции теперь касаются семь лиц.

20 августа также издан указ президента США Джо Байдена, который позволит ввести санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, что относится и к газопроводу «Северный поток-2». Решение объясняется намерением укрепить энергобезопасность Европы.

В июле США достигли с Германией договоренностей по поводу реализации «Северного потока-2», предполагающую сохранение транзита газа через Украину при запуске проекта. Сделку Вашингтона и Берлина 20 августа обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.