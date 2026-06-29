На российском курорте пожилой мужчина получил арест вместо загара

В Сочи 61-летнего мужчину арестовали на 15 суток за экстремистское приветствие в соцсетях

В Сочи «безобидный» жест 61-летнего жителя Ростовской области на пляже стоил ему свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, он опубликовал в открытом доступе на странице группы в социальной сети текст, который является установленной атрибутикой запрещенной в России организации.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Ему назначено наказание в виде 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что россиянина из Плесецка оштрафовали за картинку с Дедом Морозом со свастикой и фото фигуры Адольфа Гитлера на его странице в соцсети «ВКонтакте».