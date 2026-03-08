Реклама

10:24, 8 марта 2026Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за картинку с Дедом Морозом со свастикой и фото фигуры Гитлера

Россиянин из Плесецка опубликовал в соцсети фото со свастикой и получил штраф
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россиянина из Плесецка оштрафовали за картинку с Дедом Морозом со свастикой и фото фигуры Адольфа Гитлера на его странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что сотрудники местного УФСБ обратили внимание на аккаунт 43-летнего жителя Плесецка Сергея Б. Их интерес привлекли 10 картинок, пропагандирующих экстремистскую символику. В том числе мужчина публиковал на своей странице фото своей татуировки в виде нацистского орла, картинку с Дедом Морозом со свастикой на рукаве и изображения с Гитлером — Сергей запечатлел на камеру фигуру фюрера Третьего рейха в музее.

В отношении россиянина составили протокол о демонстрации нацистской символики. Мужчина признал вину и получил штраф, размер которого не раскрывается.

Ранее суд отправил под арест на пять суток жителя Волгограда, который прогуливался по улице в плаще вермахта с нацистскими погонами. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

