Мужчина прогулялся по российскому городу в нацистском плаще

Жителя Волгограда арестовали на 5 дней за прогулку по городу в плаще бундесвера

Суд отправил под арест на пять суток жителя Волгограда, который прогуливался по улице в плаще бундесвера с нацистскими погонами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, это произошло 21 января. Алексей Д. вышел на улицу в немецком плаще с погонами унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Ранее в Мордовии россиянина приговорили к году обязательных работ по уголовному делу о пропаганде и демонстрации нацистской символики.