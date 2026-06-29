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14:10, 29 июня 2026Наука и техника

Популярные препараты связали с нарушением вкуса и обоняния

JAMA: Агонисты рецепторов GLP-1 RAs повышают риск нарушений обоняния и вкуса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Препараты для лечения диабета 2-го типа, включая широко используемые агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs), могут повышать риск проблем со вкусом и запахом, сообщает исследование, опубликованное в журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

В исследовании приняли участие почти 440 тысяч взрослых пациентов с диабетом. Их разделили на две группы: те, кто получал терапию с GLP-1 RA, и контрольную группу пациентов с диабетом, не использовавших эти препараты. В течение двух лет наблюдения у пациентов, принимавших GLP-1 RA, наблюдался повышенный риск нарушений обоняния и вкуса.

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Статистика показала, что у участников из группы GLP-1 RA риск нарушения обоняния вырос почти в два раза, а вкуса — на 52 процента по сравнению с контрольной группой. В отдельных случаях отмечались полная потеря запаха или искажения восприятия вкуса.

Авторы подчеркивают, что препараты GLP-1 RA, включая «Оземпик», известны своими положительными эффектами: снижение веса, улучшение контроля глюкозы и даже замедление биологического старения. Новые данные показывают, что эти преимущества могут сопровождаться неожиданными изменениями восприятия вкуса и запаха, что важно учитывать при назначении терапии.

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