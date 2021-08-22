Меркель назвала условие для введения санкций из-за «Северного потока-2»

Меркель заявила, что использование «Северного потока-2» как оружия может повлечь санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала главное условие для введения санкций из-за строительства «Северного потока-2» — по ее словам, проект не должен использоваться как оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ФРГ «очень серьезно» относится к опасениям Украины насчет проекта. Она также заявила, что использование проекта «как оружие» может повлечь за собой санкции.

При этом канцлер отметила, что транзит газа через Украину должен продолжиться после 2024 года — для этого необходимо обсуждать продление соглашения. Она подчеркнула, что Берлин поддержит этот процесс.

Ранее 22 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство «Северного потока-2». По его словам, Киев видит в этом проекте опасное геополитическое оружие Кремля.