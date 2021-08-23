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В МИД России раскрыли информацию об исключении «Талибана» из списка террористов

Замглавы МИД: Россия не будет торопиться с исключением «Талибана» из списка террористов
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Олег Сыромолотов
Олег Сыромолотов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В МИД России раскрыли информацию об исключении «Талибана» (запрещена в России) из своего списка террористических организаций и признании новых властей Афганистана. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он.

Дипломат напомнил, что сейчас талибы заявили о «завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, и подтвердили намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы)». «Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран», — заключил Сыромолотов.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что в вопросах по поводу приема беженцев Россия будет руководствоваться своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Он также призвал все стороны афганского конфликта «к срочному переходу к общенациональному диалогу».

15 августа боевики «Талибана» (запрещенная на территории России террористическая организация) вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

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