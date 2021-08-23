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Байден снова воспользовался запиской во время речи

Президент США Джо Байден использовал подсказку во время речи по ситуации в Афганистане
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден снова воспользовался запиской во время своей речи. В этот раз ему понадобилась подсказка на брифинге с журналистами по ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

Американский лидер не смог назвать число потерь США в Афганистане до тех пор, пока не посмотрел в записку.

Байден, отвечая на вопрос одного из журналистов, достал из внутреннего кармана пиджака небольшой листок бумаги. «Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», — сказал он.

Так президент США обосновал «правильность» своего решения о выводе войск из Афганистана.

Ранее в июле президент США Джо Байден во время онлайн-совещания с губернаторами получил от своего помощника записку с надписью «Сэр, у вас что-то на подбородке». Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, в которой говорилось о его подбородке. Журналисты предположили, что президент ел на завтрак яйцо, и небольшой кусок остался на лице.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории РФ), взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.

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