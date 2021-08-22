Байден допустил продление сроков эвакуации из Афганистана после 31 августа

Президент США Джо Байден сообщил, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами, его фрагмент публикует телеканал ABC News на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, администация США вместе с военными обсуждает продление сроков эвакуации после 31 августа, однако надеется, что делать этого не придется. Он отметил, что окончательное решение будет зависить от того, сколько человек США успеют эвакуировать к завершению ранее намеченных сроков.

Ранее администрация президента США Джо Байдена предупредила крупных американских авиаперевозчиков, что их самолеты могут быть использованы для эвакуации людей из Афганистана. По данным американской газеты The New York Times, власти США собираются использовать для этих целей 20 авиалайнеров. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.