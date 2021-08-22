Мир
 
Последние новости
Захарова предупредила о выводах России после «Крымской платформы»
В результате наводнения в США погибло десять человек
Гинцбург рассказал о созданных в России заготовках для обновления «Спутника V»
Диетолог раскрыла способ снизить уровень холестерина без лекарств
Бывший президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала
Раскрыты подробности инцидента с приплывшим в Японию за убежищем россиянином
Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
Талибы сожгли молодую женщину из-за невкусного обеда
Новости партнеров
Прослушать новость

США собрались задействовать частные самолеты для эвакуации из Афганистана

Reuters: США могут использовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: US AIR FORCE / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена предупредила крупных американских авиаперевозчиков, что их самолеты могут быть использованы для эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

По данным немецкого издания, частные самолеты могут быть задействованы для того, чтобы забрать людей с авиабаз, в том числе находящихся на Ближнем Востоке и в Германии. Направлять гражданскую авиацию непосредственно в Афганистан не планируется. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Американская газета The New York Times передает, что власти США собираются использовать для этих целей 20 авиалайнеров.

Ранее американец Дэвид Фокс, застрявший в столице Афганистана Кабуле, рассказал о «поддельной» визе, которая пришла от американских дипломатов при оформлении документа. Как заявил Фокс, он пытался добраться вместе со своей семьей до аэропорта Кабула, однако из-за опасности им пришлось вернуться обратно домой. Для помощи при выезде из Афганистана консульский отдел американского посольства прислал специальные визовые бланки, но они оказались пустые. «Он [документ] никому не адресован, внизу нет серийного номера, нет штрих-кода», — отметил мужчина. По словам Фокса, такие документы получают «тысячи афганцев».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
Застрявший в Кабуле американец рассказал о «поддельной» визе от властей США
Трамп назвал капитуляцией вывод войск США из Афганистана