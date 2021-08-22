США собрались задействовать частные самолеты для эвакуации из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена предупредила крупных американских авиаперевозчиков, что их самолеты могут быть использованы для эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме «Я ужасно боюсь за семью» Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?

По данным немецкого издания, частные самолеты могут быть задействованы для того, чтобы забрать людей с авиабаз, в том числе находящихся на Ближнем Востоке и в Германии. Направлять гражданскую авиацию непосредственно в Афганистан не планируется. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Американская газета The New York Times передает, что власти США собираются использовать для этих целей 20 авиалайнеров.

Ранее американец Дэвид Фокс, застрявший в столице Афганистана Кабуле, рассказал о «поддельной» визе, которая пришла от американских дипломатов при оформлении документа. Как заявил Фокс, он пытался добраться вместе со своей семьей до аэропорта Кабула, однако из-за опасности им пришлось вернуться обратно домой. Для помощи при выезде из Афганистана консульский отдел американского посольства прислал специальные визовые бланки, но они оказались пустые. «Он [документ] никому не адресован, внизу нет серийного номера, нет штрих-кода», — отметил мужчина. По словам Фокса, такие документы получают «тысячи афганцев».