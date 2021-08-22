Застрявший в Кабуле американец рассказал о «поддельной» визе от властей США

Американец Дэвид Фокс, застрявший в столице Афганистана Кабуле, рассказал о «поддельной» визе, которая пришла от американских дипломатов при оформлении документа, в эфире ABC News.

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Как рассказал Фокс, он пытался добраться вместе со своей семьей до аэропорта Кабула, однако из-за опасности им пришлось вернуться обратно домой. Для помощи при выезде из Афганистана консульский отдел американского посольства прислал специальные визовые бланки, но они оказались пустые. «Он [документ] никому не адресован, внизу нет серийного номера, нет штрих-кода», — рассказал мужчина.

По словам Фокса, такие документы получают «тысячи афганцев». «И что, вы думаете, произошло, когда эти люди получили подобный документ, на котором нет имени? Конечно, они распечатали сотню экземпляров», — пояснил мужчина. Из-за этого подобный «смешной, поддельный документ, созданный Госдепом США» теперь есть у десятков тысяч жителей Афганистана, добавил он.

15 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) объявил, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету.