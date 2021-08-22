В России оценили дальнейшие действия США в Афганистане

Военный эксперт Юрий Лямин оценил дальнейшие действия американских властей в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

По его словам, Вашингтон сейчас не собирается предпринимать каких-либо шагов против движения «Талибан» (запрещено в России). Он объяснил, что на данный момент американцы держат свою боевую авиацию в воздухе и перебросили свой дополнительный контингент под Кабул, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию своих граждан. Как только операция будет завершена, Штаты перестанут заниматься Афганистаном, резюмировал эксперт. При этом он подчеркнул, что США, вероятно, могут наносить отдельные удары по группам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на территории страны.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? «Я ужасно боюсь за семью» Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов

Специалист также рассказал, что в Афганистане есть несколько районов, которые талибы не контролируют. Так, он отметил, что Панджшерское ущелье, в котором обосновались сопротивление и отошедшие туда части армии страны, «Талибану» будет очень непросто захватить. В то же время Лямин добавил, что само по себе данное ущелье небольшое и обеспечивать оттуда наступление на другие районы будет крайне сложно из-за проблем со снабжением.

Ранее сообщалось, что представители радикального движения «Талибан» посетили российское посольство и попросили передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье «политический сигнал» о готовности к политическому соглашению. По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, российское посольство посетил высокопоставленный представитель политического офиса талибов. «Зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, он просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — сказал дипломат. В числе лидеров сопротивления — первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, напомнил российский посол. Он провозгласил себя президентом страны после того, как из Афганистана бежал президент Ашраф Гани.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.