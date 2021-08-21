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Талибы передали вице-президенту Афганистана «политический сигнал» через Россию

«Талибан» попросил Россию сообщить вице-президенту Салеху о своей готовности к диалогу
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Фото: Reuters

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) посетили российское посольство и попросили передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье «политический сигнал» о готовности достичь соглашения. Об этом рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам Жирнова, российское посольство посетил высокопоставленный представитель политического офиса талибов. «Он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — сказал он.

В числе лидеров сопротивления — первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, напомнил российский посол. Он провозгласил себя президентом страны после того, как из Афганистана бежал президент Ашраф Гани.

«Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: "До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог"», — добавил Жирнов.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

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