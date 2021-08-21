Посол России оценил первые дни «Талибана» у власти

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов оценил первые дни движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) у власти в Афганистане. Об этом сообщает издание Spiegel.

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Жирнов отметил, что в Москве внимательно наблюдают за действиями талибов и не делают поспешных выводов. При этом дипломат подчеркнул, что опыт первых пяти дней оценивается позитивно, однако представителями «Талибана» еще предстоит подтвердить это.

По словам российского посла, он еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насилию и кровопролитию. Он добавил, что большинство жителей Афганистана не поддерживали правительство Ашрафа Гани.

Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники передавало, что глава политического офиса террористического движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар планирует принять решение о структуре будущего правительства Афганистана в ближайшие две недели.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

