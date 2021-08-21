Глава МИД России Лавров высказался о приеме беженцев из Афганистана

Министр Лавров: будем руководствоваться гуманитарным правом по поводу беженцев из Кабула

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу приема беженцев из Афганистана. Его слова приводит ТАСС.

Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву Сергей Лавров О готовности России принять беженцев из Афганистана

До этого глава МИД заявил, что на данный момент поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье на северо-востоке Афганистана. Таким образом, пояснил Лавров, боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не добились полного контроля над страной. Поэтому Россия может охранять последовательную позицию, в рамках которой она «выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу» с участием всех сторон, отметил министр.

В ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана... Точно так же и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, мы выступаем за то же самое — за общенациональный диалог Сергей Лавров О диалоге в связи с ситуацией в Афганистане

Также Лавров подчеркивал, что афганские власти не стремились к выполнению договоренностей по диалогу с талибами.

Афганцы в России

Граждане Афганистана, которые приехали в Россию с целью обучения или заработков, отказались возвращаться домой. По данным «Коммерсанта», помимо желания остаться в России, афганцы рассказали, что хотят перевезти сюда родственников.

В первую очередь это касается женщин, которым, по их мнению, будет тяжелее всего жить под властью талибов. Один из приезжих признался, что его сестры до победы талибов спокойно получали образование: одна училась в университете, а другие — в школе.

«Теперь они сидят дома, потому что женщинам на учебу ходить запрещено, а появляться на улице без сопровождения мужчины — опасно», — заявил собеседник издания Афган, который работает грузчиком на продуктовом рынке в Москве.

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Также граждане Афганистане попросили помощи у российских правозащитников. Так, организация «Гражданское содействие» помогает им оформить документы для пребывания в России. Сейчас афганцы надеются, что НКО даст им возможность перевезти семьи на российскую территорию.

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Ситуация в Афганистане

15 августа представители движения объявили о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

После этого тысячи афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. На опубликованных видеозаписях люди врываются в здание аэропорта, за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка. Многие выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в аэропорту Кабула сейчас находятся шесть тысяч человек, сотрудники американского консульства провели с ними все необходимые процедуры.

6000 человек остаются в аэропорту Кабула

По словам Прайса, среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран.