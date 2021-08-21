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Глава МИД России Лавров высказался о приеме беженцев из Афганистана

Министр Лавров: будем руководствоваться гуманитарным правом по поводу беженцев из Кабула
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу приема беженцев из Афганистана. Его слова приводит ТАСС.

До этого глава МИД заявил, что на данный момент поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье на северо-востоке Афганистана. Таким образом, пояснил Лавров, боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не добились полного контроля над страной. Поэтому Россия может охранять последовательную позицию, в рамках которой она «выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу» с участием всех сторон, отметил министр.

Также Лавров подчеркивал, что афганские власти не стремились к выполнению договоренностей по диалогу с талибами.

Афганцы в России

Граждане Афганистана, которые приехали в Россию с целью обучения или заработков, отказались возвращаться домой. По данным «Коммерсанта», помимо желания остаться в России, афганцы рассказали, что хотят перевезти сюда родственников.

В первую очередь это касается женщин, которым, по их мнению, будет тяжелее всего жить под властью талибов. Один из приезжих признался, что его сестры до победы талибов спокойно получали образование: одна училась в университете, а другие — в школе.

«Теперь они сидят дома, потому что женщинам на учебу ходить запрещено, а появляться на улице без сопровождения мужчины — опасно», — заявил собеседник издания Афган, который работает грузчиком на продуктовом рынке в Москве.

Также граждане Афганистане попросили помощи у российских правозащитников. Так, организация «Гражданское содействие» помогает им оформить документы для пребывания в России. Сейчас афганцы надеются, что НКО даст им возможность перевезти семьи на российскую территорию.

Ситуация в Афганистане

15 августа представители движения объявили о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

После этого тысячи афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. На опубликованных видеозаписях люди врываются в здание аэропорта, за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка. Многие выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в аэропорту Кабула сейчас находятся шесть тысяч человек, сотрудники американского консульства провели с ними все необходимые процедуры.

6000
человек
остаются в аэропорту Кабула

По словам Прайса, среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран.

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