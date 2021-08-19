Лавров рассказал о качестве диалога властей Афганистана с талибами

Власти Афганистана не стремились к выполнению договоренностей по диалогу с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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Также министр отметил, что талибы контролируют не весь Афганистан, сопротивление их власти сохраняется в афганской провинции Панджшер. В качестве решения конфликта в Афганистане Лавров рассматривает «общенациональный диалог с участием всех сторон».

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным прихватив с собой крупную сумму денег. Руководство страной взял на себя временный совет, который должен будет официально передать власть «Талибану».

12 августа, до того как талибы заняли Кабул, они предлагали правительству в Афганистане мир, при условии, что в стране создадут переходное правительство, в которое войдут представители движения. Также боевики обещали не свергать президента Ашрафа Гани. Правительство не рассмотрело предложение.

3 августа глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сказал, что власти пойдут на мир с талибами, если они откажутся от террористической деятельности. Он также заявил, что движение будет включено в политический процесс, в случае согласия с демократическими принципами правления. При этом Атмар призвал другие страны бороться с «Талибаном», как с международной угрозой.