Стало известно о планах талибов превратить Афганистан в «колыбель джихада»

Лидеры талибов (движение «Талибан», запрещено в России) предложили террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить в стране «колыбель джихада». Об этом стало известно изданию The Sun.

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Газета ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором, в том числе говорится, что «Талибан» продолжал поддерживать свои отношения с «Аль-Каидой», предоставляя безопасное убежище группировке в Афганистане.

Также издание указывает на оценки Пентагона, которые появились на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Штаты добились поставленной цели войны в Афганистане. Речь идет о том, чтобы «Аль-Каида» не смогла использовать Афганистан как базу для нападения на Америку вновь.

Однако в докладе Пентагона говорится, что теперь, когда талибы вернулись к власти, «у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств».

При этом ранее талибы пообещали бороться с террористическими группировками и не позволять им действовать на территории Афганистана. «Да, это наша политика и наше обязательство», — заявил представитель движения Сухейл Шахин.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.