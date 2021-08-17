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Талибы пообещали бороться с «Аль-Каидой»

«Талибан»: «Аль-Каиде» и другим группировкам не будет позволено действовать в Афганистане
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) пообещало бороться с «Аль-Каидой» (также запрещенное в РФ движение) и другими террористическими группировками и не позволять им действовать на территории Афганистана. Об этом заявил по телевидению представитель талибов Сухейл Шахин, передает РИА Новости.

«Да, это наша политика и наше обязательство. (…) Эта политика заключается в том, что мы не позволим никакой группировке или лицам использовать землю Афганистана», — заявил Шахин, комментируя звучавшие ранее сообщения о соответствующих обещаниях.

Ранее стало известно, что среди тысяч заключенных, вышедших из тюрем благодаря талибам, есть члены «Аль-Каиды». Как считает глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, эту группировку из-за победы «Талибана» в Афганистане может ждать возрождение.

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