Лавров прокомментировал сообщения о полном контроле талибов над Афганистаном

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) еще не контролируют всю территорию Афганистана. Его цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье на северо-востоке страны. Дипломат подчеркнул, что, поскольку талибы не добились полного контроля над страной, это позволяет России сохранять последовательную позицию. В ее рамках Москва «выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу» с участием всех сторон, отметил Лавров.

«В ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана... Точно так же и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, мы выступаем за то же самое — за общенациональный диалог», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что власти Афганистана не стремились к выполнению договоренностей по диалогу с талибами.

При этом 15 августа представители движения объявили о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

Пока международное сообщество не признает талибов законной властью в Афганистане. В частности, такую позицию занимает Россия, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. При этом он заверил, что Москва готова работать с переходным правительством.