Выступившие против талибов женщины-бойцы попали на видео

Афганские женщины из города Герат захотели присоединиться к борьбе против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России). Об этом пишет издание The Week, видео публикует YouTube-канал Afghanistan news agency.

На попавшем в сеть видео женщины с покрытыми головами позируют с автоматами. Они заявили, что готовы выступить против талибов. Их лица скрыты защитными масками, а на заднем фоне слышатся щелчки фотокамер. Информации, насколько эти женщины-бойцы действительно обучены обращению с оружием, не поступало.

В последующие дни в сети распространились фотографии женщины из того же региона, держащей пистолет, что было оценено как символический жест в поддержку местного движения сопротивления.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата столицы страны Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупнейшие города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету, который должен будет передать власть «Талибану».