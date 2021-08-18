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Самая молодая в Афганистане женщина-мэр заявила об угрозе ее жизни

Самая молодая в Афганистане женщина-политик заявила, что ждет расправы со стороны талибов
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Фото: Страница Zarifa Ghafari в Facebook

29-летняя мэр афганского города Майдан-Шар Зарифа Гафари опасается, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) могут убить ее и навредить семье. Об этом она заявила в интервью британскому порталу iNews.

Несмотря на все угрозы жизни со стороны талибов, самая молодая в Афганистане женщина-политик отказалась покидать страну после ее захвата террористами.

«Я сижу и жду их прихода. Некому помочь мне и моей семье. Они придут за такими, как я, и убьют. Я не оставлю свою семью. Да и куда мне бежать?» — сказала Гафари.

Материал на сайте издания был опубликован 15 августа. Последняя активность в соцсетях Гафари была замечена за день до этого. 14 августа в своем Twitter она написала обращение к афганскому народу, в котором сожалела о том, что «незнакомцы сжигают и разрушают» страну.

Гафари заняла пост мэра города Майдан-Шар в провинции Вардак в 2018 году. Она не рисковала жить в городе, которым управляет, и каждый день ездила на работу из Кабула, столицы Афганистана, расположенной в 40 километрах. Местные мужчины не слушали ее и не подчинялись, несмотря на ее положение. Также сообщалось, что ее пытались закидать камнями.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию республики. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную конституцию.

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