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Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны

Вице-президент Афганистана Салех заявил, что он временно возглавил страну
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Фото: Reuters

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. Политик заявил об этом в Twitter.

Салех напомнил, что по закону республики в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый вице-президент на время займет его пост и возглавит страну. По его словам, на данный момент он находится внутри страны и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Политик также призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Он отметил, что население республики должно доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы не похожи на вьетнамских партизан. «В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены», — заключил вице-президент.

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