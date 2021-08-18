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В России оценили шансы вице-президента Афганистана в борьбе с талибами

В России оценили шансы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха вернуть власть
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Абдул-Рашид Дустум (в центре)
Абдул-Рашид Дустум (в центре)
Фото: Omar Sobhani / Reuters

Военные эксперты оценили шансы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя временным главой государства, вернуть контроль над республикой. По словам опрошенных «Радиоточкой НСН» специалистов, Салех не сможет победить в борьбе с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков считает, что поддержка мировых лидеров не поможет вице-президенту отобрать власть у талибов. Он отметил, что даже тогда, когда Салех имел под рукой полностью экипированную американцами армию, он ничего не мог сделать.

«Он возглавляет коллаборационистское правительство. По сути — глава колониальной администрации, которую установили Соединенные Штаты Америки. Он населением Афганистана воспринимается как один из главных предателей страны, которые поступили на службу оккупантам — США», — заявил Сивков и добавил, что гражданская война в Афганистане может продолжаться от двух до шести лет.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр согласился с Сивковым, что Салех вряд ли представляет серьезную опасность для талибов. «Сейчас много будет таких пустых заявлений. Там любят всякий такой понт. То, что он там вякает, не очень серьезно. Я не думаю, что за его выражениями что-то стоит», — отметил эксперт.

По его словам, устойчивость «Талибана» зависит от того, как у него получится договориться с разными национальными группами, проживающими в республике.

«Править в Афганистане можно, только договорившись с другими: хазарейцами, таджиками и так далее. В Афганистане очень сильны национальные группы и племена», — уточнил Фельгенгауэр и отметил, что пока непонятно, получится ли у талибов найти баланс в отношениях с ними. «У них национальное единство как таковое отсутствует», — заключил специалист.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию республики. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную конституцию.

17 августа сообщалось, что силы афганского сопротивления под управлением Салеха начали активные бои с талибами. В частности, бойцы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Отмечалось, что на помощь афганцам в Панджшере выдвинулись десять тысяч бойцов, в числе которых маршал Абдул Рашид Дустум.

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