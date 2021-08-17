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Сын национального героя Афганистана объявил об организации сопротивления талибам

Сын афганского полевого командира Масуда анонсировал начало сопротивления «Талибану»
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Сын национального героя Афганистана, легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад объявил об организации сопротивления боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которое установило контроль над всей территорией страны. Об этом он сообщил в письме, опубликованном во французском журнале La Règle du Jeu.

По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер, где в настоящее время находится он сам и ряд его сторонников. «Мы призываем всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер, последнему свободному региону на нашей измученной земле», — написал сын командира.

Он также обратился с просьбой о поддержке к потенциальным союзникам в Европе, США и арабских странах, напомнив, что ранее они помогли афганцам «в борьбе за свободу сначала против Советского Союза, а затем против "Талибана" 20 лет назад». Кроме того, Масуд-младший опроверг начавшие распространяться в соцсетях слухи о том, что покинул Панджшер.

Как отмечает агентство «Фергана», ранее стало известно, что Масуд-младший встретился в Панджшере с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, который возглавил силы афганского сопротивления.

Ранее 17 августа сообщалось, что силы афганского сопротивления под управлением Салеха начали активные бои с талибами. В частности, бойцы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Отмечалось, что на помощь афганцам в Панджшере выдвинулись десять тысяч бойцов, в числе которых маршал Абдул Рашид Дустум.

Ахмад Шах Масуд, известный в прошлом полевой командир, один из лидеров партии «Исламское общество Афганистана», был министром обороны страны в 1992-1996 годах. Он отличился в боях как против советских войск, так и против талибов. После захвата власти «Талибаном» он возглавил антитеррористическое движение «Северный альянс». Масуда убили 9 сентября 2001 года в результате покушения.

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