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Полевые командиры Афганской войны выступили против «Талибана»

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Афганские командиры, воевавшие в конфликте с участием СССР, захотели бороться с талибами

Полевые командиры Афганистана, участвовавшие в войне с участием СССР, выступили против «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) после ухода из страны войск Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Financial Times.

Речь идет о военачальниках из разных провинций страны, возвращающихся на военную и политическую арену в связи с тем, что государственная власть в Афганистане ослабевает. Талибы ведут бои в ряде районов страны и утверждают, что контролируют уже до 85 процентов территории. По другим данным, в их руках около 40 процентов территории Афганистана. Власти объявили о «национальной мобилизации» с целью отбить масштабное наступление террористов.

Соседний Таджикистан отправил на афганскую границу около 20 тысяч военных после того, как около тысячи афганских силовиков оказались среди беженцев, покидающих страну.

«Чем слабее становится государство, тем легче мобилизуются полевые командиры (...) Народу они могут не нравиться, но на них безопаснее всего положиться», — считает Ромен Малехак (Romain Malejacq), автор книги об афганских полевых командирах.

Сообщается, что среди активизировавшихся полевых командиров — бывший командующий Вооруженными силами Афганистана Абдул-Рашид Дустум, Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, известного как Панджшерский Лев, и Мохаммад Исмаил Хан, один из лидеров «Северного альянса» антиталибских группировок.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

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