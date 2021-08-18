Талибы напали на афганских журналистов

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) избили журналистов афганского телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Pajhwok, нападение произошло утром в среду, 18 августа, в городе Джелалабад в провинции Нангархар.

Отмечается, что журналистов избили, когда они пытались снять репортаж о протестах в поддержку национального флага. Нападение на них раскритиковали в местных СМИ.

Ранее сообщалось, что во время демонстраций в защиту национального флага боевики «Талибана» расстреляли мирных митингующих. Число убитых и раненых не уточняется.

Во вторник, 17 августа, комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой. Представители организации выразили озабоченность по поводу безопасности работников афганских СМИ — как мужчин, так и женщин, и обратились к США с призывом обеспечить охрану их жизней

В воскресенье, 15 августа, талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата столицы страны Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупнейшие города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету, который должен будет передать власть «Талибану».