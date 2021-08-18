США лишили талибов долларов

Перед захватом Кабула, столицы Афганистана, силами террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) администрация США на прошлой неделе остановила поставки долларов в страну. Таким образом Вашингтон пытается помешать попаданию денег в руки талибов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Помимо лишения поставок, в США также заморозили резервы правительства Афганистана на американских счетах. «Любые активы центрального банка, которые есть у афганского правительства в Соединенных Штатах, не будут доступны талибам», — подчеркивал представитель администрации США. Речь идет о средствах местного центробанка, номинированных в долларах и хранящихся на корсчетах в банках США. На данный момент золотовалютные резервы Афганистана составляют 9,4 миллиарда долларов.

The Associated Press, в свою очередь, сообщало, что Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов, однако конечным бенефициаром инвестиций оказались талибы. На развитие афганской армии США выделяли более 80 миллиардов, но в руки террористов теперь перешла огромная часть поставленной американцами техники и оружия, признавали в Белом доме.

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. По его словам, в Вашингтоне ежегодно тратили на свое присутствие в исламской республике 42 миллиарда долларов в год, а общие расходы Российской Федерации на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов.