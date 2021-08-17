Деньги Афганистана защитили от талибов

Администрация США заморозила резервы правительства Афганистана на счетах в американских банках, пишет The Washington Post. Таким образом миллиарды долларов в кредитных учреждениях намерены защитить от террористического движения «Талибан» (запрещено в России), утверждают источники издания.

Решение заблокировать средства прежних властей Афганистана приняла глава Минфина США Джанет Йеллен, в обсуждениях в выходные участвовал также Государственный департамент США. Чиновники из Белого дома отслеживали развитие событий. «Любые активы центрального банка, которые есть у афганского правительства в Соединенных Штатах, не будут доступны талибам», — подчеркнул представитель администрации США.

Отказ в доступе к деньгам стал одним из первых жестких решений, которые предстоит принять Вашингтону в отношении экономической судьбы Афганистана после захвата власти талибами. Эта страна и сейчас является одной из самых бедных в мире и в значительной мере зависит от американской помощи, которая теперь оказалась под вопросом. Кроме того, властям США придется определиться по поводу существующих санкций в отношении талибов, поскольку ограничения могут осложнить доставку гуманитарной помощи.

О намерении заблокировать деньги стало известно 16 августа. Речь идет о средствах местного центробанка, номинированных в долларах и хранящихся на корсчетах в американских банках. На данный момент золотовалютные резервы Афганистана составляют 9,4 миллиарда долларов.