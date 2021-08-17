Китай поддержит талибов ради металлов

Китай может начать сотрудничать с террористической группировкой «Талибаном» (запрещена в РФ) и попытаться использовать редкоземельные металлы Афганистана. Об этом сообщает CNBC.

По оценкам аналитиков, стоимость афганских запасов редкоземельных металлов в 2020 году составила от одного до трех триллионов долларов. Директор по долговым обязательствам развивающихся стран в AllianceBernstein Шамайла Хан заявила, что боевики «Талибана» могут начать эксплуатировать полезные ископаемые, что станет «очень опасной проблемой для мира». Она также добавила, что международное сообщество должно будет оказать давление на Китай, если он захочет вступить в союз с «Талибаном».

Спустя несколько часов после того как талибы захватили Кабул, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Пекин готов к «дружественному сотрудничеству с Афганистаном». По ее словам, Китай уважает суверенитет и волю всех группировок в стране, а также поддерживает контакт с афганскими талибами, что играет конструктивную роль в продвижении политического урегулирования афганской проблемы. Талибы «неоднократно» заявляли, что «надеются на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана», добавила Хуа.

В конце июля министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического комитета афганских талибов муллой Абдул Гани Барадаром. Китайские СМИ заявляют, что нет оснований полагать, что Китай введет войска в Афганистан. Однако страна может «внести свой вклад в послевоенное восстановление и развитие», продвигая проекты в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс и один путь» — плана инвестиций в инфраструктуру для строительства железнодорожных, автомобильных, морских и других путей из Китая в Центральную Азию, Африку и Европу.

Редкоземельные металлы, которыми богат Афганистан, обычно используются в производстве высокотехнологичных устройств, автомобилей, в зеленой энергетике и оборонной промышленности. По данным Геологической службы США, около 35 процентов мировых запасов редкоземельных металлов находятся в Китае, что делает его крупнейшим поставщиком на мировом рынке.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана. Президент покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.