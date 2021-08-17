Байдена обвинили в попытке свалить вину за свои ошибки на других

The Guardian: Байден пытается свалить вину за провал в Афганистане на Трампа

В ходе видеообращения к согражданам относительно ситуации в Афганистане глава США Джо Байден попытался свалить вину за провал миссии международной коалиции в стране на экс-президента Дональда Трампа и бывшее афганское правительство. С таким мнением выступили журналисты газеты The Guardian.

Авторы убеждены, что стремительное продвижение «Талибана» (радикальное движение, запрещено в России) по стране застало лидера США врасплох, и он столкнулся с крупнейшим кризисом своего президентского срока.

В своей речи Байден напомнил, что целью операции американских войск в Афганистане было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов, и она была достигнута. Кроме того, политик заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас страной управляет временный совет, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул республику.