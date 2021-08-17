США отказались назвать законного руководителя Афганистана

Госдеп уклонился от ответа на вопрос, кого США признают законным руководителем Афганистана

Руководитель пресс-службы американского Госдепартемента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о том, кого в Вашингтоне считают законным руководителем Афганистана. Трансляция велась на официальном акканунте Госдепа в Youtube.

«Мы тесно взаимодействуем с международным сообществом на протяжении всего этого процесса. Вместе с ООН и нашими международными партнерами мы поддерживали афганцев в межафганском диалоге, этот межафганский диалог все еще идет. "Талибан" (запрещено в России) все еще представлено в Дохе, представители правительства Афганистана по-прежнему представлены в Дохе», — заявил Прайс.

Он напомнил, что официальной передачи власти в Кабуле не было, и отметил, что над консенсусом по политическому урегулированиб ситуации в Афганистане сейчас работает все мировое сообщество.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

16 августа президент США Джо Байден обвинил «сдавшееся» в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан» и сбежавшее политическое руководство Афганистана. По его словам, руководство Афганистана сдалось несмотря на мощную поддержку со стороны США.