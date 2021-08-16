Власти Китая рассказали об ожиданиях от «Талибана»

Представитель Китая в ООН рассказал о своих ожиданиях от талибов

Китайские власти заявили, что ожидают от радикального движения «Талибан» (запрещено в России) выполнения ранее взятых на себя обязательств по формированию «открытого и представляющего широкие силы нового правительства в Афганистане». Об этом сообщает ТАCС со ссылкой на выступление заместителя постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуана.

«Китай отметил для себя вчерашнее заявление "Талибана" о том, что война в Афганистане завершилась. Мы ожидаем, что движение "Талибан" выполнит свои обязательства и дистанцируется от действующих в Афганистане террористических организаций», — сказал Гэн Шуан. Также китайский дипломат выразил надежду на то, что талибы пойдут на создание широкой политической коалиции, способной управлять страной.

В июле китайская сторона проводила переговоры с делегацией талибов во главе с Абдулой Барадаром (Abdul Baradar), который в то время возглавлял политический офис движения в столице Катара Дохе. На переговорах Китай также требовал «разрыва с террористическими организациями».

Комментируя захват боевиками Кабула, китайские власти отметили, что они готовы «уважать выбор афганского народа», передает издание Financial Times.

«Ситуация в Афганистане уже претерпела серьезные изменения, мы уважаем желания и выбор афганского народа», — заявила Хуа Чунин (Hua Chunying), пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая, комментируя захват Кабула боевиками.

Талибы захватили Афганистан за одну неделю. В воскресенье, 15 августа, террористы практически без боя вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент и большая часть министров бежали из страны. Люди, не желающие жить под контролем экстремистов, пытаются выбраться из страны через кабульский аэропорт.