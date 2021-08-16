Ситуацию в Афганистане назвали тревожным сигналом для Украины и Грузии

Статус союзника Североатлантического альянса не помог Афганистану в противостоянии с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и способствовал обострению обстановки в регионе. Такое мнение высказал в своем материале журналист американского издания The National Interest Николас Гвоздев.

Репортер назвал текущую ситуацию в Афганистане тревожным сигналом для главных партнеров США, не входящих в НАТО. В частности, он предупредил лидеров Украины, Грузии и Молдовы о возможной агрессии со стороны талибов в их адрес из-за сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы», — отметил Гвоздев.

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что стремительный успех талибов на афганской территории стал неожиданным для американского лидера. Он обвинил в сложившейся ситуации правительственные силы Афганистана, которые не смогли дать достойный отпор захватчикам и допустили падение республики.

