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Расстрел мирных митингующих в Афганистане попал на видео

Pajhwok Afghan News публикует кадры с места расстрела митингующих в Афганистане
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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мирных митингующих в городе Джелалабад афганской провинции Нангархар. Произошедшее попало на видео, его публикует Pajhwok Afghan News в своем Twitter.

Люди выступали в защиту национального флага. Источники РИА Новости подтвердили произошедшее. По предварительным данным, на месте есть убитые и раненые, их число не уточняется.

15 августа радикальное движение объявило о захвате власти в Афганистане, это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал, по некоторым данным, он находится в Омане. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

Пока страны не спешат признавать талибов законной властью в Афганистане. В частности, такую позицию занимает Россия, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он подчеркнул, что российская сторона готова работать с переходным правительством.

Боевики начали стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года.

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