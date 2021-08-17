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В Турции заявили о готовности поддерживать мир в Афганистане

В МИД Турции заявили о готовности продолжать поддерживать стабильность и мир в Афганистане
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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Турция продолжит поддерживать экономическое развитие, стабильность, мир и спокойствие в Афганистане. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в столице Иордании Аммане. Его цитирует TRT Haber.

«Мы продолжаем диалог со всеми сторонами в Афганистане, включая талибов ("Талибан", движение, запрещенное в РФ)», — добавил министр. Он рассказал, что власти Турции готовятся к встрече с представителями боевиков. Чавушоглу также уточнил, что турецкая сторона эвакуирует не только своих, но и иностранных граждан с афганской территории.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов провести с переговоры с лидером «Талибана», но не уточнил, с кем именно. Он выразил сочувствие афганскому народу, который оказался «в очень тяжелом положении». Также Эрдоган заверил, что турецкие компетентные органы «работают с целью нормализации ситуации» в Афганистане.

21 июля в «Талибане» сообщили Турции, что хотят поддерживать с ней дружественные отношения. Также талибы выразили готовность принять от Анкары помощь в восстановлении Афганистана после гражданской войны. При этом представитель талибов попросил турецкие власти отказаться от военного присутствия на афганской территории.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и заняли президентский дворец, подняв над ним свой флаг. Талибы также сообщили, что контролируют всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани вылетел из страны, чтобы, по его словам, «избежать бойни». Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

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