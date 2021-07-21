Талибы попросили Турцию прислать инженеров вместо войск

Движение «Талибан» (запрещено в России) хочет построить дружественные отношения с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь террористической организации Забиулла Муджахид в интервью телеканалу TRT Arabic.

По заверению представителя талибов, движение рассматривает Турцию как братскую мусульманскую страну и считает, что у них общие интересы. «Мы просим, ​​чтобы Турция привлекла инженеров, врачей, ученых и торговцев, чтобы помочь восстановить нашу страну», — обратился Муджахид к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Пресс-секретарь назвал «неуместным» пребывание военного контингента Турции как части миссии НАТО на территории Афганистана. По словам Муджахида, охрана международного аэропорта Кабула — дело афганцев, а иностранное военное присутствие на территории государства недопустимо. При этом он передал заявление лидера талибов Хайбатуллы Ахундзаде о том, что движение готово приветствовать мирную помощь любой страны в деле возрождения Афганистана после гражданской войны.

Ранее Эрдоган выразил готовность вести переговоры с «Талибаном» по вопросам защиты кабульского аэропорта. Он заявил, что боевики никогда не возражали против нахождения турецких военных в Афганистане.

17 июля президент США Джо Байден согласовал с главой Турции передачу обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в зону ответственности Анкары.