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Эрдоган заявил о возможности переговоров с лидером «Талибана»

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Фото: Globallookpress.com
Президент Турции Эрдоган согласился переговорить с лидером талибов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может провести переговоры с руководством группировки «Талибан» (запрещена в России), чтобы обсудить положение дел в Афганистане, передает агентство Bloomberg.

В интервью телеканалу CNNTurk президент Турции сообщил о готовности встречи с «лидером» группировки, однако не уточнил, кого конкретно имеет в виду. «Положение, в котором находится афганский народ, очень тяжелое, афганцы переживают трудные времена. Наши компетентные органы работают с целью нормализации ситуации в стране, переговоры с талибами возможны, и я даже готов принять их лидера», — заявил турецкий президент.

Также Эрдоган отметил, что провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом ат-Тани. Они обсудили способы остановить наступление талибов, а также разработку конкретных шагов к миру.

Кроме того, турецкий лидер переговорил по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани. В ходе беседы Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу «эскалации насилия со стороны талибов в Афганистане».

Ситуация в Афганистана обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. Талибы немедленно начали наступление на позиции правительственных сил. На фоне несостоятельности афганских силовиков Эрдоган заявлял о готовности Турции взять оборону стратегических объектов в Кабуле на себя. В свою очередь, «Талибан» заверил турецкого лидера, что любые иностранные солдаты на афганской земле будут рассматриваться как оккупанты с соответствующими последствиями для них.

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