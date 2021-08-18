В американском посольстве уничтожили паспорта граждан Афганистана

Сотрудники посольства США в Кабуле избавились от паспортов ряда граждан Афганистана, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации. Об этом сообщил офис конгрессмена Энди Кима, передает CNN.

Там сообщили, что приемы по визовым вопросам в американском посольстве были отменены, и паспорта афганцев, которыми располагало посольство, были уничтожены. Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Как заявил телеканалу конгрессмен Том Малиновский, теперь сотрудники посольства будут по-другому проверять людей без паспортов, например, по номерам их телефонов. «Во многих случаях мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придется их идентифицировать», — сказал он.

Ранее США завершили эвакуацию своего посольства в столице Афганистана Кабуле. В здании посольства спустили американский флаг. На данный момент там осталась лишь небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности, которая скоро уедет.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.