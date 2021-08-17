Талибам приказали не занимать здания посольств в Кабуле

Боевикам радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) приказали не занимать опустевшие здания иностранных посольств в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

По информации агентства, талибам приказали четко соблюдать дисциплину в афганской столице и не препятствовать работе дипмиссий и передвижению машин с дипломатическими номерами. Лидеры «Талибана» также призвали местных жителей продолжать работать и не менять свой повседневный жизненный уклад.

После захвата контроля над Афганистаном боевиками «Талибана» несколько стран решили временно закрыть посольства на территории республики и эвакуировать дипломатический персонал. В частности, так поступили Индия и Япония. Об эвакуации своей дипмиссии сообщал также Вашингтон. Однако временный поверенный в делах США в Афганистане опроверг эту информацию. Он заявил, что часть дипломатов остается в посольстве и продолжает помогать американцам и афганцам в сложившейся ситуации.

При этом российская дипмиссия в Кабуле продолжила работать в обычном режиме. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что талибы взяли под охрану внешний периметр здания посольства. Он назвал боевиков, охраняющих дипломатов, «адекватными мужиками». По словам посла, обстановка в столице спокойная.