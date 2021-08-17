В Госдепартаменте рассказали о контактах с представителями «Талибан»

Представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказали о контактах США с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать с представителями «Талибан» в Дохе. Он отметил, что некоторые дискуссии конструктивны.

Прайс добавил, что Вашингтон продолжает быть вовлеченным в работу с талибами в Дохе, сосредотачиваясь на том, чтобы не было угрозы миссии США в Афганистане по сокращению дипперсонала. «Мы будем смотреть на действия, а не слушать слова», — сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.