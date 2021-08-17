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В Афганистане заявили об угрозе жизни журналистов

Комитет защиты журналистов Афганистана предупредил об угрозе жизни сотрудников СМИ
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Фото: Reuters

Комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой. Как сообщает ТАСС, ссылаясь не The Khaama Press, в организации предупредили об опасности для журналистов и призвали США обеспечить охрану их жизней.

«В условиях, когда движение "Талибан" (запрещено в России) контролирует почти 100% территории Афганистана, Комитет защиты журналистов выражает озабоченность по поводу безопасности работников афганских СМИ, как мужчин, так и женщин, и обращается к США с призывом обеспечить охрану их жизней», — говорится в заявлении комитета.

Представители организации также заявили, что США несут особую ответственность за жизни афганских журналистов и призвали администрацию президента США Джо Байдена сделать все возможное для их защиты.

В воскресенье, 15 августа, радикальное движение «Талибан» объявило, что Афганистан полностью находится под его контролем. За несколько недель боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупнейшие города. Управление страной передано временному совету, который со временем передаст власть талибам. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

После захвата страны местные телеканалы были вынуждены изменить сетку вещания. Большинство каналов, ранее показывавших в дневное время развлекательные передачи, перешли на трансляцию чтения Корана или новости о действиях «Талибана».

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