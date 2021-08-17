МИД прокомментировал страхи Евросоюза из-за влияния России на Афганистан

МИД России: Западу проще всего вернуться к истокам и объявить Россию угрозой

Западу проще всего вернуться к истокам и объявить Россию угрозой в Афганистане. Так замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости прокомментировал заявление Европейского парламента: у представителей западных стран есть страх того, что в Афганистане будет расти влияние России и Китая.

«Хотели как лучше, получилось как всегда: "надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит" — вот, собственно, и вся история», — убежден Грушко.

В Европарламенте считают, что ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум. Западных политиков призвали провести переговоры с чиновниками из Пакистана, Ирана и Индии, чтобы те сыграли конструктивную роль в регионе.

Однако по словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Москва с самого начала предлагала странам НАТО сотрудничество по ситуации на Ближнем Востоке. В частности, российская сторона выступала за создание алгоритма взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций. Однако США и страны-участницы альянса проигнорировали это предложение.