Экс-глава Генштаба раскрыл возможный ответ России на агрессию талибов

Экс-глава Генштаба Балуевский рассказал, как Россия может ответить на агрессию талибов

Использование дальних бомбардировок Ту-22М3 в качестве «длинной руки» будет ответом России на вероятную агрессию талибов (запрещенное в России террористическое движение) против стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его раскрыл бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Юрий Балуевский в интервью РИА Новости.

По его утверждению, в рамках ОДКБ Россия должна оказывать помощь другим государствам-участникам в случае угрозы агрессии или реальной угрозы. Вместе с тем существуют возможные варианты ответа, отметил Балуевский.

«Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты — предупреждение талибам не приближаться к границам», — уточнил экс-глава Генштаба.

На данный момент вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии достаточно боеспособны, кроме того, хорошая координация действий, применение авиации Ту22М3 и разведка станут эффективным воздействием на противника, заключил Балуевский.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что там не исключена перспектива вхождения во власть представителей разных политических сил. Он добавил, что гуманитарная помощь афганцам все еще необходима.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул государство.