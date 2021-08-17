Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

Внешняя политика США привела к трагедии и гуманитарной катастрофе в Афганистане, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его мнению, США вторгаются на территории других государств, чтобы свергнуть существующую власть и поставить вместо нее лояльных им политиков. Володин отметил, что бюджеты США и ряда европейских стран «увеличиваются на продвижение демократии в других государствах», тогда как деньги должны тратиться на гуманитарную помощь народу Афганистана, который страдает из-за деятельности США.

«Если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы», — написал спикер нижней палаты парламента. Всю сложившуюся ситуацию он назвал «крахом американской внешней политики».

Ранее президент США Джо Байден постановил выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. Он также заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями. По его словам, целью США в Афганистане было расправиться с теми, кто устроил атаку 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.