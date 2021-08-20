Приехавшие в Россию афганцы отказались возвращаться домой

Граждане Афганистана, приехавшие в Россию для обучения или заработков, отказались возвращаться домой. С афганцами, живущими в РФ пообщался «Коммерсантъ».

Кроме желания остаться в России, афганцы рассказали, что хотят перевезти сюда родственников. В первую очередь женщин (жен, сестер и матерей), которым, по их мнению, будет тяжело жить под властью движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Один из приезжих рассказал, что его сестры до победы талибов спокойно получали образование: одна ходила в университет, остальные учились в школе.

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«Теперь они сидят дома, потому что женщинам на учебу ходить запрещено, а появляться на улице без сопровождения мужчины — опасно», — заявил человек по имени Афган, который работает грузчиком на продуктовом рынке в Москве. Еще 18 афганских полицейских, приехавших в Россию, чтобы повысить квалификацию кинологов, также боятся возвращаться на родину. «Для нас это вопрос жизни и смерти, ведь возвращение в Афганистан теперь невозможно», — сообщил их командир по имени Бахром.

Афганцы попросили помощи у российских правозащитников. Одна из организаций «Гражданское содействие» помогает им оформить документы для пребывания в России. В н6астоящее время граждане Афганистана надеются, что НКО даст им возможность перевезти родственников в РФ.

По словам координатора-переводчика «Гражданского содействия» Фахима Фероза, в России проживает около 100 тысяч приезжих афганцев, в Москве — 20 тысяч. Он заявил, что проблемы афганцев начались задолго до того, как талибы взяли Кабул 15 августа. «Война в Афганистане идет уже 40 лет, жить в стране очень сложно. Многие афганцы пытались нелегально бежать через Россию в Европу», — рассказал Фероз.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на консульском учете посольства России в Кабуле находятся около сотни российских граждан. По ее словам, в основном это этнические афганцы, которые «в разное время учились в России или Советском Союзе, обзаводились семьями, получали гражданство», а после вернулись в Афганистан. Она отметила, что многие из таких людей в настоящее время обратились в посольство с просьбой эвакуировать их из страны в России.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным, забрав с собой крупную сумму денег. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.