Мир
 
Последние новости
Советник Кадырова объяснил свой комментарий о талибах-красавчиках
Россиянка объявила о поиске попутчиков на работу и повеселила пользователей сети 
Минюст России признал движение «Голос» иноагентом
Крупнейшие компании США обвинили в приближении глобального потепления
Мужчина угнал два автомобиля ради примирения со сбежавшей женой и попался
В Китае задумали «зеленый» мегапроект
Бежавший президент Гани пообещал вернуться в Афганистан
Белорусские журналисты ответили на задержания своих коллег
Меган Фокс поддержала тренд и надела расстегнутый кардиган на голое тело
Новости партнеров
Прослушать новость

Боевики «Талибана» в Кабуле замазали изображения женщин

Перейти в «Мою Ленту»

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) стали замазывать женские лица, изображенные на уличной рекламе в Кабуле. Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Twitter индийский журналист Абхишеку Саксену (Abhishek Saxena).

На записи видно, как талибы замазывают белой краской женские лица, изображенные на рекламном граффити возле салона красоты. Они оправдывают эти действия нормами ислама.

Ранее в интернете появились записи, на которых афганские девушки умоляют американских солдат впустить их на территорию кабульского аэропорта, утверждая, что в противном случае за ними придет «Талибан».

Талибы после захвата контроля над Афганистаном заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата, пообещав, что они смогут работать и ходить в школы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить