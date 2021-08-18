Боевики «Талибана» в Кабуле замазали изображения женщин

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) стали замазывать женские лица, изображенные на уличной рекламе в Кабуле. Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Twitter индийский журналист Абхишеку Саксену (Abhishek Saxena).

На записи видно, как талибы замазывают белой краской женские лица, изображенные на рекламном граффити возле салона красоты. Они оправдывают эти действия нормами ислама.

Ранее в интернете появились записи, на которых афганские девушки умоляют американских солдат впустить их на территорию кабульского аэропорта, утверждая, что в противном случае за ними придет «Талибан».

Талибы после захвата контроля над Афганистаном заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата, пообещав, что они смогут работать и ходить в школы.