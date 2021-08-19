Русскоговорящая афганка попросила у России убежища

Афганка, преподававшая русский язык в Кабуле, обратилась в МИД России и российское посольство в Афганистане с просьбой предоставить ей и ее семье убежище. Об этом сообщает «Газета.ру».

Женщина считает, что Москва может оказать ей помощь, так как она работала на организацию, связанную с российской дипмиссией. Жительница Кабула рассказала, что у нее есть все документы, подтверждающие ее обучение в русской школе в Таджикистане, диплом о медицинском образовании, а также иные сведения, доказывающие ее работу на Россию. Она спрятала их, так как местные жители посоветовали ей не рассказывать, что она русскоговорящая.

Девушка обратилась в российское посольство сразу после прихода к власти «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение). Афганка попросила защитить ее семью. Российская дипмиссия отказала ей в сотрудничестве из-за отсутствия российского гражданства.

Жительница Кабула призывает Россию не бросать русскоговорящих Афганистана. «Мы — жертвы этой войны», — заключила она.

Ранее в сети появилось видео, на котором афганские женщины умоляют американских солдат впустить их на территорию кабульского аэропорта. Они утверждали, что в противном случае за ними придет «Талибан».

17 августа талибы заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться по законам шариата. По словам пресс-секретаря движения, они будут работать, а также учиться в школах.